العالم اليوم - 3 ذاقوا المجد ومحرز قد يكون الرابع.. عرب رفعوا "ذات الأذنين"

انتم الان تتابعون خبر 3 ذاقوا المجد ومحرز قد يكون الرابع.. عرب رفعوا "ذات الأذنين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 09:22 مساءً - يحلم النجم الجزائري رياض محرز بأن يحقق بطولة دوري أبطال أوروبا، السبت، عندما يواجه فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي خصمه إنتر ميلان الإيطالي.

ويسعى محرز في نهائي إسطنبول إلى اللحاق بالعرب الذين رفعوا الكأس "ذات الأذنين"، حيث سبقه إلى المجد 3 نجوم، هم:

صاحب "أشهر كعب"

النجم الجزائري رابح ماجر هو أول لاعب عربي يحمل البطولة الغالية، وأيضا أول عربي يسجل في النهائي بضربة "الكعب" الشهيرة لفريقه بورتو البرتغالي أمام بايرن ميونيخ الألماني، في نهائي نسخة 1987.

المراهق الموهوب

المغربي أشرف حكيمي حقق البطولة مع جيل ريال مدريد الذهبي تحت إشراف زين الدين زيدان عام 2018، عندما انتصر "الملكي" على ليفربول الإنجليزي في نهائي كييف.

حكيمي كان وقتها مراهقا يبلغ من العمر 19 عاما عندما حقق اللقب، وخاض لقاءين فقط في هذه النسخة، كانا كافيين لاعتباره بطلا على عرش أوروبا.

الفرعون المتوج

النجم المصري محمد صلاح توج تألقه مع ليفربول بتحقيق دوري أبطال أوروبا عام 2019، في نهائي واجه فيه توتنهام الإنجليزي وانتصر 2-0.

صلاح سجل هدف اللقاء الأول في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء، وهو واحد من أسرع الأهداف التي سجلت في تاريخ نهائيات البطولة.