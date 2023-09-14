العالم اليوم - تباين المؤشرات الأوروبية قبل قرار مرتقب للمركزي الأوروبي

انتم الان تتابعون خبر تباين المؤشرات الأوروبية قبل قرار مرتقب للمركزي الأوروبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 12:22 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، حتى مع تمسك المستثمرين بحذرهم قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، إذ من المرجح أن يرفعها للمرة العاشرة على التوالي.

وتتوقع الأسواق بنسبة 65 بالمئة تقريبا، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في أوروبا إلى مستوى قياسي.

كان المحللون والمستثمرون يتوقعون أن يوقف المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة حتى أوردت رويترز الثلاثاء، أن البنك يتجه لرفع توقعاته للتضخم العام المقبل إلى أكثر من ثلاثة بالمئة، مما يعزز الحاجة إلى التشديد النقدي.

ومن جهة أخرى، حذرت وزارة التجارة الصينية، من أن التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية بشأن السيارات الكهربائية الصينية، التي يعتقد أنها استفادت من الدعم الحكومي، سيكون له تأثير "سلبي" على العلاقات الاقتصادية والتجارية.

تحركات الأسواق

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.11 بالمئة بحلول الساعة 8:47 بتوقيت غرينتش، بدعم من مكاسب أسهم الرعاية الصحية والطاقة.

وتباينت بقية المؤشرات الرئيسية، إذ تراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.11 بالمئة، ومؤشر CAC40 الفرنسي بـ 0.16 بالمئة بينما ارتفع مؤشر

FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.45 بالمئة.

وقفز سهم ديليفرو 6.7 بالمئة بعد أن قالت شركة ساتشيم كابيتال للاستثمار في تقرير، إنها تعتقد أن شركة توصيل الطعام يمكن أن تصبح هدفا للاستحواذ.

وهوى سهم "تي.إتش.جي" عشرة بالمئة تقريبا، بعد أن توقعت الشركة البريطانية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، أن تظل إيراداتها السنوية من العمليات المستمرة دون تغيير، أو تنخفض بنسبة تصل إلى خمسة بالمئة.