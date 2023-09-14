العالم اليوم - بملياري دولار.. تسلا بصدد شراء مكونات لسيارتها من هذه الدولة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 01:22 مساءً - كشفت الحكومة الهندية اعتزام شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية الأشهر في العالم، تسلا، شراء مكونات سيارات من الهند بقيمة 1.9 مليار دولار خلال العام الحالي.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال في مؤتمر بالعاصمة نيودلهي إن الشركة الأميركية اشترت خلال العام الماضي مكونات هندية بقيمة مليار دولار.

وأضاف: "سنطور سياسة جديدة بشأن السيارات الكهربائية بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية"، مشيرا إلى أن الحكومة تريد جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج في قطاع السيارات الكهربائية في المستقبل القريب لكي تستفيد من إنتاج هذه السيارات على نطاق اقتصادي.

وكان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي ومالك شركة تسلا قد أعلن في يونيو الماضي إنه سيعتزم ضخ استثمارات كبيرة في الهند، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الولايات المتحدة.

وكانت شركة تسلا قد أعلنت تسجيلها لإيرادات قياسية في الفترة من أبريل إلى يونيو بلغت 24.9 مليار دولار، مدفوعة بزيادة في التسليمات بسبب تخفيضات الأسعار التي أقرتها الشركة.