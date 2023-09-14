العالم اليوم - مجزرة مسيرات.. أوكرانيا تدمر 17 مسيّرة روسية

انتم الان تتابعون خبر مجزرة مسيرات.. أوكرانيا تدمر 17 مسيّرة روسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 02:23 مساءً - أعلن سلاح الجو الأوكراني، الخميس، أن دفاعاته دمّرت 17 من 22 مسيّرة روسية أطلقت ليلا.

وقال سلاح الجو على حسابه على "تلغرام" إن الهجمات انطلقت من 3 أماكن مختلفة على مدى أكثر من خمس ساعات ونصف.

وأضاف أن المسيّرات وهي من طراز "شاهد" الإيرانية الصنع، أطلقت باتجاه مناطق ميكولاييف وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك وسومي.

ولم يعلن سلاح الجو ما إذا كانت الهجمات تسبّبت بأضرار أو خسائر بشرية ولا عن مواقع تدمير المسيرات.

وأعلنت موسكو أنها دمرت ليل الأربعاء وصباح الخميس عددا من المسيّرات الأوكرانية، خلال تصديها لهجوم على منطقتي بريانسك وبيلغورود غربي روسيا على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن تفيد عن وقوع خسائر بشرية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في 4 بيانات متتالية نشرتها على تطبيق "تلغرام"، إن قواتها أسقطت بين ليل الأربعاء وفجر الخميس 6 طائرات مسيّرة كانت تحلق فوق منطقة بريانسك.

كما قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز على التطبيق نفسه، إن المسيّرات الست أسقطت فوق مناطق أونيتشسكي وبراسوفسكي وستارودوبسكي وكاراتشيفسكي، وهي منطقة تقع قريبا جدا من مدينة بريانسك.

وأكد الحاكم أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا أو أضرار.

وقبل ذلك بقليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة من دون طيار أوكرانية فوق بيلغورود، المنطقة الروسية الحدودية مع منطقة خاركيف الأوكرانية.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إن الطائرة المسيّرة أسقطت أثناء تحليقها فوق قرية توليانكا التي تبعد عشرات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية.

وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية، منذ بدأت كييف هجومها المضاد في يونيو الماضي.

وباتت هذه الهجمات تستهدف العديد من المناطق الروسية، بما فيها موسكو، فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.