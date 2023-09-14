العالم اليوم - الفلبين تسعى لتوطين سلاسل إمداد صناعة السيارات الكهربائية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 02:23 مساءً - قال ألفريدو باسكوال وزير التجارة الفلبيني إن بلاده تسعى لأن تكون لاعبا رئيسيا في سلاسل إمداد صناعة السيارات الكهربائية مستفيدة من احتياطيات معدن النيكل لديها وقدراتها التصنيعية.

وأوضح أن ميزة الفلبين تكمن في احتياطياتها من النيكل، بجانب اقتصادها المعتمد على الاستهلاك بشكل كبير، وانخراطها في قطاعات التصنيع وخدمات التعهيد، وهو ما يعطيها قدرات فنية فريدة.

وتجري الفلبين محادثات مع شركات صينية ويابانية بشأن معالجة خام النيكل وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية بحسب بسكوال.

كما تعمل الحكومة على تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين.

وتدرس الفلبين فرض ضريبة على تصدير النيكل الخام، ضمن إجراءات تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مصانع لمعالجة الخام وتحويله إلى منتجات ذات قيمة أعلى.