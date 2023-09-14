العالم اليوم - إعصار ليبيا.. عقيلة صالح يحدد "مهلة تجاوز الكارثة"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 02:23 مساءً - قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الخميس، إن ما حصل بمدينة درنة "فاجعة كبرى"، داعيا الليبيين إلى التحلي بالصبر في مواجهة الكارثة الطبيعية التي حلت بالبلاد.