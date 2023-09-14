العالم اليوم - سوق أبوظبي العالمي يضيف 25 شركة لإدارة الأصول بالنصف الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 02:23 مساءً - قال سوق أبوظبي العالمي، وهو مركز مالي عالمي يتخذ من العاصمة الإماراتية مقرا، الخميس، إنه أضاف 25 شركة لإدارة الأصول خلال النصف الأول من هذا العام.

وذكر السوق في بيان أن 102 مدير للأصول يعملون في السوق ويديرون 128 صندوقا ارتفاعا من 77 و88 على الترتيب في العام الماضي.

وقال إن 46 شركة حصلت على موافقة مبدئية في النصف الأول من 2023 بزيادة 119 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واجتذب السوق المالي الذي تأسس في 2013 شركات استثمار خاص عملاقة مثل أبولو وبلاكستون وكذلك بنك غولدمان ساكس الأميركي هذا العام.

وأعلنت شركة ساجارد هولدنغز لإدارة الأصول البديلة خططا لفتح أول مكتب لها في أبوظبي، الأربعاء، كما أعلن صندوق التحوط البريطاني بريفان هوارد افتتاح مكتبه في أبوظبي في فبراير.

وأعلن سوق أبوظبي العالمي في أبريل أن الملياردير راي داليو، المستثمر الذي حول بريدجووتر أسوشيتس إلى أحد أكبر صناديق التحوط العالمية، سيدشن فرعا لشركته في أبوظبي.

ويوسع الحي المالي نطاقه إلى عشرة أضعاف مساحته الحالية بضم جزيرة الريم إلى موقعه الحالي على جزيرة المارية في أبوظبي.