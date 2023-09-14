العالم اليوم - الصين تخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للمرة الثانية في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 03:22 مساءً - في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد، خفض بنك الشعب الصيني معدل الاحتياطي الإلزامي -وهو ما يعني الكاش الواجب على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطي- للمرة الثانية هذا العام.

قال البنك المركزي الصيني الخميس إنه سيخفض حجم الأموال النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام للمساعدة في الحفاظ على وفرة السيولة ودعم الانتعاش الاقتصادي.

وأعلن البنك المركزي الخميس في بيان أنه سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.4 بالمئة اعتبارًا من الخامس عشر من سبتمبر.

وأوضح البنك في البيان أن الخفض يهدف إلى الحفاظ على سيولة وفيرة، وذلك بعدما خفض البنك المعدل بمقدار 25 نقطة أساس لأغلب البنوك في مارس.

وتأتي تلك الخطوة بعدما واجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبات بعد تعثر التعافي عقب رفع القيود المتعلقة بالوباء، إذ تتخذ الحكومة سلسلة من الإجراءات في الأشهر الأخيرة بما في ذلك خطوات لتحفيز الطلب على الإسكان.