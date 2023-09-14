العالم اليوم - بعكس التوقعات.. المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 03:22 مساءً - بعكس التوقعات، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة في اجتماعه، الخميس، بواقع 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.5 بالمئة، في زيادة هي العاشرة منذ العام الماضي.

وفي شهر يوليو الماضي، رفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4.25 بالمئة.

وكان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرنسوا فيليروي دي غالو قد قال في مطلع سبتمبر الجاري إن دورة رفع أسعار الفائدة بالاتحاد الأوروبي تقترب من نهايتها.

وجاءت تصريحات دي غالو على الرغم من أن التضخم في منطقة اليورو قد استقر خلال شهر أغسطس الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 بالمئة في أغسطس، مخالفا توقعات بهبوطه إلى 5.1 بالمئة.

ولا تزال النسبة بعيدة عن النسبة المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة.