الصحة العالمية : 1.8 مليون شخص متضرر من إعصار ليبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 سبتمبر 2023 04:26 مساءً - كشف أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تفاصيل الوضع الصحى والإنسانى، فى المناطق المتأثرة بالعاصفة «دانيال» التى شهدتها ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية. وقال «المنظرى» لـ«القاهرة الإخبارية»، بأن 1.8 مليون شخص متضرر بالمنطقة الشرقية فى ليبيا جراء العاصفة، مضيفًا سوف يتم تقديم حزمة مساعدات واتخاذ عدد من الإجراءات لتوفير المستلزمات الطبية لإنقاذ المصابين. وأكد على أن "وجود جثامين ملقاة بالشوارع جراء العاصفة في ليبيا يمثل قنبلة موقوتة لاحتمالية انتشار الأمراض والأوبئة.. ويجب انتشالها فورا".