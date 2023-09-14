اتفاق لوقف إطلاق النار في عين الحلوة

اتفاق لوقف إطلاق النار في عين الحلوةتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بين الأطراف المتنازعة، حيث يبدأ سريان هذا الاتفاق عند السادسة من مساء اليوم الخميس.

ونجح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مساعيه، بعد لقائه بقيادات الفصائل الفلسطينية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار داخل المخيم.

وارتفعت حصيلة الاشتباكات المستمرة منذ أسبوع في مخيم عين الحلوة بين عناصر من حركة فتح وجماعات متشددة، اليوم إلى 18 قتيلا وأكثر من 100 جريح، في حين زار قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون صباحا مدينة صيدا، واطلع من كبار الضباط على مجريات الاشتباكات الدائرة في المخيم، التي امتدت إلى خارجه لتلحق أضرارا في مبان ومراكز حكومية وعسكرية ومؤسسات وإدارات عامة في الأحياء والقرى المحيطة.

يذكر أن الاشتباكات تجددت في 8 سبتمبر الجارى فى مخيم عين الحلوة، حيث اشتدت فجرا بعد خروقات امتدت طوال الليل بين عناصر من حركة فتح وجماعات متشددة واستخدمت فيها القذائف والأسلحة الرشاشة.