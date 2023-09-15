العالم اليوم - أسهم أوروبا تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد رفع الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 12:24 مساءً - واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها، الجمعة، وتتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد قفزة حادة في الجلسة الماضية عقب إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سينهي دورة رفع أسعار الفائدة.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.9 بالمئة مدعوما بمكاسب أسهم شركات السلع الفاخرة المتأثرة بالصين بعد بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد سهم كرينج الفرنسية وإل.في.إم.إتش 2.7 بالمئة لكل منهما.

وحقق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في ستة أشهر أمس الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهي الزيادة العاشرة والأخيرة على الأرجح في المعركة المستمرة منذ 14 شهرا لكبح التضخم.

وقاد مؤشر "فاينانشال تايمز 100" البريطاني المكاسب الأسبوعية في المنطقة وارتفع بنسبة 0.8 بالمئة اليوم الجمعة.

وانخفض سهم "إتش اند إم" بنسبة 4.6 بالمئة بعد إعلان شركة الملابس السويدية عن عدم تسجيل زيادة في مبيعات الربع الأخير لتخالف التوقعات إذ أنها تجد صعوبة في جذب العملاء مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة.