العالم اليوم - دراكسلر إلى الخليج في "مهمة إنقاذ"

انتم الان تتابعون خبر دراكسلر إلى الخليج في "مهمة إنقاذ" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 04:22 صباحاً - أعلن النادي الأهلي القطري، الإثنين، تعاقده مع الجناح الألماني يوليان دراكسلر لمدة موسمين، قادما من باريس سان جرمان الفرنسي.

ونشر النادي صورا لدراكسلر وهو يحمل القميص رقم 7، بعد أن أجرى الفحص الطبي في الدوحة، الأحد.

وخرج دراكسلر من حسابات المدير الفني الإسباني لباريس سان جرمان، الإسباني لويس إنريكي.

وسيشكل اللاعب الألماني (29 عاما) دفعة قوية لـ"العميد" الذي يعاني الأمرين في الدوري القطري، بعدما خسر المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن واستقبلت شباكه 10 أهداف، ويحتل المركز قبل الأخير.

ونقل النادي عن رئيسه عبد الله الملا، أنه يتطلع إلى أن يكون فريق كرة القدم "في أفضل مستوياته في الفترة المقبلة من أجل إرضاء جماهير الأهلي والعودة لمكانة الأهلي في خارطة الكرة القطرية".

وقال رئيس النادي الذي وقع على عقد دراكسلر في ملعب الثمامة الذي استضاف مباريات في مونديال 2022: "خسارة الفريق 3 مباريات لا تعني نهاية الموسم. لا يزال الموسم طويلا".

كما نقل النادي عن دراكسلر "سعادته بالانضمام لمجموعة النجوم في الدوري القطري"، مشيرا إلى أنه لم يتردد في الانتقال للنادي الأهلي.

مسيرة أوروبية