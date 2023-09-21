العالم اليوم - المبعوث الأميركي إلى اليمن: تقدم ملموس لحل الأزمة

انتم الان تتابعون خبر المبعوث الأميركي إلى اليمن: تقدم ملموس لحل الأزمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 06:23 مساءً - في لقاء خاص مع دوت الخليج، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، على تقدم ملموس في الوصول لحل للأزمة اليمنية، لكنه حذر من تحديد الأمر "بإطار زمني".

وأشار ليندركينغ في المقابلة مع دوت الخليج، إلى الوصول إلى تقدم ملموس، في حل الأزمة اليمنية، لكنه حذر من "وضع إطار زمني" للتوصل لحل نهائي.

وأشار ليندركينغ إلى أنه لن يكون هناك "ضمانات" لالتزام الأطراف بهذا الاتفاق، مشيرا: "أطراف النزاع ستكون مسؤولة عن الالتزامات التي تتعهد بها".

وأضاف المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن: "هناك تعاون كبير بين دول الخليج والولايات المتحدة لحل الأزمة اليمنية كأولوية".

أما بشأن حالة الوضع الإنساني في اليمن، أكد ليندركينغ أن "الوضع الإنساني ما يزال سيئا في اليمن رغم التقدم الإيجابي في المفاوضات".