العالم اليوم - منتدى الإعلام.. دوت الخليج تحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي

انتم الان تتابعون خبر منتدى الإعلام.. دوت الخليج تحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:06 صباحاً - حصدت قناة دوت الخليج، الثلاثاء، جائزة أفضل فيلم وثائقي بعنوان "ذاكرة الرمال…مخطوطات شنقيط النادرة" في نسخة هذا العام من منتدى الإعلام العربي.

ونال فيلم "ذاكرة الرمال…مخطوطات شنقيط النادرة"، من إعداد فال المؤمن، الجائزة بعد منافسة مع العديد من الأعمال والوثائقيات من مختلف القنوات العربية.

الفيلم يستعرض مئاتُ المخطوطات، التي تشكل أساس مكتبات عائليةٌ مُتوَارَثَةٌ منذ قرون، وتُصَنَّفُ ضمن التراثِ الإنساني.

هذا الفيلم يمثل رحلةٌ وراءَ كنوزٍ من المخطوطات النادرةِ التي تَجذِبُ آلافَ السياح والباحثين، ولكنها مُهدَّدَةٌ بالضياع والاندثار.

ذاكرة الرمال.. مخطوطات شنقيط النادرة