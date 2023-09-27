العالم اليوم - منتدى الإعلام.. دوت الخليج تحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:06 صباحاً - حصدت قناة دوت الخليج، الثلاثاء، جائزة أفضل فيلم وثائقي بعنوان "ذاكرة الرمال…مخطوطات شنقيط النادرة" في نسخة هذا العام من منتدى الإعلام العربي.
ونال فيلم "ذاكرة الرمال…مخطوطات شنقيط النادرة"، من إعداد فال المؤمن، الجائزة بعد منافسة مع العديد من الأعمال والوثائقيات من مختلف القنوات العربية.
الفيلم يستعرض مئاتُ المخطوطات، التي تشكل أساس مكتبات عائليةٌ مُتوَارَثَةٌ منذ قرون، وتُصَنَّفُ ضمن التراثِ الإنساني.
هذا الفيلم يمثل رحلةٌ وراءَ كنوزٍ من المخطوطات النادرةِ التي تَجذِبُ آلافَ السياح والباحثين، ولكنها مُهدَّدَةٌ بالضياع والاندثار.
ذاكرة الرمال.. مخطوطات شنقيط النادرة
- نصف قرن والجفاف يضرب واحات موريتانيا مصحوبا بزحفٍ متسارعٍ للرمال، مناطق هاجر أغلبُ سكانها نحو المدن، قلةٌ منهم فقط من بَقِيَتْ صامدة.
- في هذه المناطق، تجد البيوت الحجرِية، حيث ترقُدُ مئاتُ المخطوطات.
- مخطوطات تشكل أساس مكتبات عائليةٌ مُتوَارَثَةٌ منذ قرون.
- هذا الفيلم يمثل رحلةٌ وراءَ كنوزٍ من المخطوطات النادرةِ التي تَجذِبُ آلافَ السياح والباحثين، ولكنها مُهدَّدَةٌ بالضياع والاندثار.
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