العالم اليوم - كأس مصر.. الأهلي إلى النهائي بفوز عريض على إنبي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 04:24 صباحاً - بلغ الأهلي حامل اللقب إلى نهائي كأس مصر للمرة الخامسة والخمسين في تاريخه، بفوزه على إنبي بثلاثية نظيفة، في اللقاء المؤجل بينهما في الدور نصف النهائي.

وسيواجه الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (38 مرة)، في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز وصيف النسخة الأخيرة التي ستقام في 8 نوفمبر المقبل.

وسجّل ثلاثية الأهلي التونسي علي معلول (33 من ركلة جزاء)، الفرنسي أنتوني موديست (50)، والبديل إمام عاشور (86).

وافتتح الأهلي التسجيل بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء إثر تعرض المالي أليو ديانغ للعرقلة من أحمد خليل "كالوشا"، فانبرى لها معلول وترجمها بنداح في الزاوية اليمنى العليا لمرمى البلعوطي (33).

وفي الدقيقة 50، أخطأ مدافعو إنبي في التمرير، لتصل الكرة إلى موديست داخل منطقة الجزاء، فراوغ كالوشا وسدد كرة ارتطمت بسيف الخشاب وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة السادسة والثمانين، اخترق إمام عاشور المنتقل صيفاً من ميتجيلاند الدنماركي، دفاع إنبي وسدد من داخل منطقة الجزاء في الشباك.