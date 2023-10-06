العالم اليوم - قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. مواجهة مصرية - جزائرية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 أكتوبر 2023 05:21 مساءً - أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، عن مواجهات قوية، أبرزها بين حامل اللقب الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري.

فيما يأتي نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم التي سُحبت في مدينة جوهانسبرغ الجنوب افريقية الجمعة: المجموعة الأولى: ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مازيمبي (الكونغو الديموقراطية)، نواذيبو (موريتانيا).

المجموعة الثانية: الوداد الرياضي (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا).

المجموعة الثالثة: الترجي الرياضي (تونس)، أتلتيكو دي لواندا (أنغولا)، الهلال (السودان)، النجم الساحلي (تونس).

المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر، حامل اللقب)، شباب بلوزداد (الجزائر)، يونغ أفريكانز (تنزانيا)، ميدياما (غانا). وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 24 و25 نوفمبر، فيما يلعب النهائي في 19 و26 مايو 2024.

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