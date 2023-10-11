بوتين: القضية الفلسطينية فى قلب كل مسلم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 08:24 مساءً - وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، "سياسة الاستيطان" الإسرائيلية بأنها أحد أسباب اندلاع أعمال العنف الجديدة، مشددا على ضرورة أن نسعى جاهدين لتقليل الخسائر بين السكان المدنيين أو خفضها إلى الصفر.

وقال بوتين - خلال كلمته فى المنتدى الدولى "أسبوع الطاقة الروسي" ، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن القضية الفلسطينية هى فى قلب كل مسلم ويعتبرونها ظلما" ، موضحا أنه خلال إنشاء دولة إسرائيل كان هناك حديث أيضا عن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا لم يحدث أبدا.



وأبدى الرئيس بوتين استغرابه من إرسال حاملات طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط، موضحا أن هذا يؤدى إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل فى المنطقة ، مؤكدا أنه من الضرورى عدم حل المشكلة بهذه الطريقة، بل البحث عن حلول وسط.