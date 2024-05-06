العالم اليوم - الدولار يتراجع بفضل تجدد آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 08:22 مساءً - انخفض الدولار، خلال تعاملات الإثنين، للجلسة الرابعة على التوالي بعد تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي فيما صعدت العملة الأميركية مقابل الين بعدما قيل عن تدخل طوكيو في سوق العملة الأسبوع الماضي.

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، لتسجيل أطول سلسلة من الانخفاضات منذ أوائل مارس.

وأظهر تقرير الوظائف الأميركية يوم الجمعة أدنى زيادة في عدد الوظائف منذ أكتوبر، مما خفف المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وساعدت هذه البيانات في تأكيد تصريحات جيروم باول رئيس البنك بأنه من غير المرجح رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.23 بالمئة إلى 104.93 مع ارتفاع اليورو 0.23 بالمئة إلى 1.0783 دولار.

وتراجع الين مقابل الدولار بعد أن سجل الأسبوع الماضي أقوى مكاسب أسبوعية منذ أوائل ديسمبر 2022 بعد جولتين مما يعتقد أنها تدخلات من بنك اليابان لإبعاد العملة عن أدنى مستوى في 34 عاما عند 160.245 ين للدولار. وارتفع الين 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي.

وهبط الين اليوم الاثنين 0.44 بالمئة مقابل الدولار ليصل إلى 153.68 للدولار.

وتعرض الين لضغوط مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية بينما ظلت أسعار الفائدة اليابانية قرب الصفر مما أدى إلى تحويل السيولة من الين إلى الدولار ومن ثم استثمارها في أصول تعطي عوائد أعلى.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.29 بالمئة إلى 1.2581 دولار قبل إعلان قرار بنك إنجلترا بخصوص السياسة النقدية يوم الخميس، والمتوقع أن يبقى أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة.