العالم اليوم - أوبك+ : 8 دول وافقت على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لشهرين

انتم الان تتابعون خبر أوبك+ : 8 دول وافقت على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لشهرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 سبتمبر 2024 05:24 مساءً - قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في بيان، الخميس، إن ثمانية دول في تحالف أوبك+ وافقت هلى تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر.

والدول الثمانية هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وقازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.

وقالت أوبك في بيان، الخميس، أن التحالف قرر تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا ولمدة شهرين، حتى نهاية نوفمبر المقبل.

وأكدت الدول الأعضاء الثماني عزمها الجماعي على ضمان الامتثال الكامل للتعديلات الطوعية للإنتاج.

وتضم المجموعة العراق وكازاخستان، اللتين أنتجتا أكثر من اللازم منذ يناير 2024، لكنهما أكدتا بقوة التزامهما بالاتفاقية وجداول التعويضات المقدمة إلى أمانة أوبك، وفق البيان.

في أغسطس الماضي، أجرت المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة والكويت والجزائر وعمان مناقشتين وزاريتين مع العراق وكازاخستان، وحثت الدولتان على تحقيق الامتثال الكامل والتعويض عن الكميات الزائدة عن الإنتاج منذ يناير 2024.

وتعهدت العراق وكازاخستان بالتواصل مع المصادر الثانوية لتحديد خططهما لتعديلات الإنتاج لتحقيق الامتثال وتلبية جداول التعويض التي قدمتها إلى أمانة أوبك في 22 أغسطس.