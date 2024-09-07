العالم اليوم - سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين في هجمات إسرائيلية على مناطق بغزة

انتم الان تتابعون خبر سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين في هجمات إسرائيلية على مناطق بغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 04:21 صباحاً - أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، سقوط عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي طال عدة مناطق بقطاع غزة الليلة.

وقالت الوكالة، إن 8 فلسطينيين قتلوا وأصيب 15، في استهداف إسرائيلي لخيام نازحين داخل مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمال قطاع غزة.

كما وصل 5 قتلى إلى مستشفى شهداء الأقصى قضوا جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات.

وشهد حي الزيتون انفجارات ضخمة نتيجة عمليات نسف تقوم بها قوات إسرائيلية في المنطقة جنوب شرق الحي.

كما استهدفت قوات إسرائيلية منزلا في منطقة قاع القرين جنوبي خان يونس، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

واستهدف قصف إسرائيلي مبنى سكنيا في منطقة النصر غربي مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل واصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال.

كذلك أسفرت غارة صاروخية استهدفت شقة سكنية بحي النصر، في شمال مدينة غزة، عن مقتل طفلة ونقل عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في المدينة، وفقا لما أفاد به مسعفون.

وفي وسط القطاع، استهدفت الغارات الاسرائيلية شقة سكنية في مخيم البريج، مما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة 10 آخرين، بينهم أطفال، حسبما أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات لتلقي العلاج.