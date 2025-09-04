نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي: نستعد لبدء حرب على منظمات المخدرات الإرهابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد تدمير سفينة مخدرات في البحر الكاريبي، بأن الولايات المتحدة تستعد لبدء حرب مع منظمات "إرهابيي المخدرات".

وقال في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى المكسيك، تعليقا على تدمير سفينة مخدرات في البحر الكاريبي: "الولايات المتحدة تنوي بدء حرب مع المنظمات الإرهابية لمهربي المخدرات".

وأضاف روبيو أن السفينة المذكورة، وفقا لبيانات واشنطن، كانت متجهة إلى الولايات المتحدة. مشيرا أيضا إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد إزاء استخدام كارتلات المخدرات للطائرات المسيرة والتي وفقا لتقدير واشنطن، "تشكل تهديدا للدول وقوات الأمن".

ويوم الثلاثاء، صرح روبيو أن القوات العسكرية الأمريكية وجهت "ضربة مميتة" في البحر الكاريبي ضد سفينة مخدرات، أبحرت من فنزويلا.

في وقت لاحق، أوضح البيت الأبيض أن القارب الذي تم تدميره في اللقطات التي قدمها الجيش، كان يخص "إرهابيي المخدرات" من عصابة "ترين دي أراغوا"، وأسفرت الضربة عن مقتل 11 شخصا.

في وقت لاحق، صرح وزير المعلومات والاتصالات الفنزويلي فريدي نيانيز أن فيديو الضربة الأمريكية يظهر علامات تلاعب بالذكاء الاصطناعي.

واتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو روبيو بأنه هو من يحدد فعليا سياسة البيت الأبيض تجاه كاراكاس ويسعى إلى جر دونالد ترامب إلى مغامرة مسلحة ضد الجمهورية البوليفارية.

وفي كاراكاس، تم التصريح مرارا بأن استخدام السفن الحربية الأمريكية في حوض الكاريبي لا علاقة له بمكافحة الاتجار بالمخدرات وهو غطاء لمحاولة الضغط على فنزويلا.