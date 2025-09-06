العالم اليوم - حماس: منفتحون على أي مقترح يحقق وقفا دائما لإطلاق النار

انتم الان تتابعون خبر حماس: منفتحون على أي مقترح يحقق وقفا دائما لإطلاق النار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 11:24 مساءً - أكدت حركة حماس، السبت، التزامها بالموافقة على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الـ18 من أغسطس الماضي.

وقالت حماس، في بيان: "ملتزمون بالموافقة التي أعلناها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الثامن عشر من أغسطس الماضي".

وأضافت: "منفحتون على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من القطاع وتبادلا حقيقيا للأسرى".

يأتي ذلك في ضوء توسع العملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة ضمن عملية "عربات جدعون 2".

وبدأت إسرائيل، الجمعة، مرحلة جديدة من العملية بقصف وتدمير المباني العالية بمدينة غزة التي تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين الفلسطينيين، بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فتح ما وصفها بـ"أبواب الجحيم".

وفي 8 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب.

واتهمت حماس الجيش الاسرائيلي بارتكاب "جريمة (...) النزوح القسري بحق الشعب الفلسطيني".