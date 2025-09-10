العالم اليوم - والدة مبابي تكشف: ابني أراد جنسية رونالدو البرتغالية

انتم الان تتابعون خبر والدة مبابي تكشف: ابني أراد جنسية رونالدو البرتغالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:14 مساءً - تحدثت فايزة لاماري والدة الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد عن شغف ابنها منذ أن كان طفلا، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، الأمر الذي جعله يتخيل نفسه يحمل الجنسية البرتغالية.

ولطالما كان مبابي من أشد المعجبين برونالدو، ووفقا لما قالته والدته في حوار نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن المهاجم الفرنسي (مبابي) نشأ وهو يشعر بكونه برتغاليا من شدة إعجابه برونالدو، وقالت إن ذلك الشعور استمر لسنوات عديدة، حتى وإن كانت تفضل إبقاء الأمر سرا نوعا ما لتجنيب نجلها، القائد الحالي للمنتخب الفرنسي (الديوك) الحرج.

وكان كيليان يتطلع إلى قدوة أخرى في مسيرته وهو اسطورة كرة القدم وبطل العالم 1998 "زين الدين زيدان"، قبل أن يستحوذ رونالدو على قلبه ما جعله يتمنى أن يحصل على جنسيته أيضا.

وعن شغف مبابي عندما كان طفلا، تحدثت فايزة لاماري عن ردة فعل ابنها تجاه زيدان في سنوات شبابه، حيث أوضحت أنها رأته يظهر ردة الفعل نفسها عندمنا التقى زيدان وكان في الرابعة عشرة من عمره.

وأضافت: "قال لي أمي، لقد لمس معطفي، لم أعد أغسله بعد الآن، لذا أعرف ما قد يعنيه بالنسبة لطفل".

وتابعت: "لقد بدأ شغفه بزيدان منذ سن الرابعة، ثم كريستيانو رونالدو، عندما وصل اللاعب إلى مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد، ثم كان هناك روبينيو ورونالدينيو، بالنسية لكريستيانو، كان كيليان برتغاليا في عقله بسببه، وكان يذهب إلى منزل والد صديقه لمشاهدة مباريات البرتغال وتشجيع رونالدو، لقد كان مغرما به ، ويقول أنا برتغالي".