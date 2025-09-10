العالم اليوم - كشف وضع الناشط كيرك المؤيد لترامب بعد تعرضه لإطلاق نار

انتم الان تتابعون خبر كشف وضع الناشط كيرك المؤيد لترامب بعد تعرضه لإطلاق نار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:14 مساءً - قال مصدر لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الناشط تشارلي كيرك يرقد في حالة حرجة بالمستشفى بعد تعرضه لإطلاق نار خلال فعالية بجامعة يوتا فالي.

وتعرض كيرك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة الشباب المحافظة "تيرنينغ بوينت يو إس إيه"، لإطلاق نار، الأربعاء، خلال فعالية في جامعة يوتا فالي، وفقا لما أعلنته المنظمة.

وعلّق أوبري لايتش، مدير العلاقات العامة في منظمة "تيرنينج بوينت يو إس إيه" قائلا: "نؤكد أنه تعرض لإطلاق نار ونحن نصلي من أجل تشارلي."

ويأتي إطلاق النار في ظل تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة على امتداد كامل الطيف الأيديولوجي.

وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على "تروث سوشال": "يجب علينا جميعا أن نصلي من أجل تشارلي كيرك، الذي تعرض لإطلاق النار. إنه رجل عظيم".

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم اعتقال منفذ العملية وهو ليس طالبا، مشيرة إلى أن كيرك كان يتحدث أمام حشد كبير عندما تم تعرض لإطلاق نار.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن كيرك، المسؤول في أبرز منظمة ناشطة شبابية يمينية في البلاد، أصيب برصاصة في رقبته أثناء إلقائه كلمة خلال فعالية، وبأنه يعد "أحد أقرب حلفاء ترامب".

وأوضحت أن الشاب أصيب برصاصة أطلقها المنفذ من مركز لوسي، وهو مبنى يبعد حوالي 200 متر عن مكان إقامة الفعالية.

وانتشرت مقاطع فيديو مصورة بالهواتف المحمولة، تظهر أشخاصا يركضون في كل الاتجاهات بعد سماع دوي إطلاق نار، علما أنه لم يعرف بعد الدافع وراء هذا الهجوم.