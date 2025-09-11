العالم اليوم - الصحة المصرية تحذر من "الخلطة السحرية" أو "حقنة هتلر"

انتم الان تتابعون خبر الصحة المصرية تحذر من "الخلطة السحرية" أو "حقنة هتلر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 10:25 مساءً - انتشر في مصر خلال الآونة الأخيرة استخدام بعض المستحضرات الدوائية التي تقوم الصيدليات بتركيبها لعلاج نزلات البرد وغيرها، واعتاد الكثير على تناول ما يعرف بـ"الخلطة السحرية" لتخفيف أعراض الإنفلونزا، وهو ما حذرت منه وزارة الصحة المصرية.

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إن "الخلطة السحرية" أو ما يُعرف أيضًا بـ"حقنة البرد" أو "حقنة 3*1 " أو "حقنة هتلر" هي خليط يستخدمه بعض الناس لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، مؤكدا أن هذه الخلطة غير معتمدة طبيا وتحمل مخاطر صحية كبيرة، بالإضافة إلى عدم وجود دراسات علمية تثبت فعاليتها أو سلامتها.

"الخلطة السحرية" قد تكون مميتة

وأكد عبد الغفار في تصريح لـ"دوت الخليج" أن هذه الخلطة خطيرة جدًا، وقد تكون مميتة في بعض الحالات، خاصة إذا تم استخدامها بشكل متكرر أو بدون استشارة طبية.

وأضاف أن هذا الخليط يتكون عادة من ثلاثة مكونات رئيسية هي مضاد حيوي مثل "السيفالوسبورين" وكورتيزون مثل "الديكساميثازون" ومسكن للآلام وخافض للحرارة مثل "الباراسيتامول" أو "الديكلوفيناك"، مبينا أن هذه الخلطة من المحتمل أن تحتوي على مواد ضارة أو جرعات عالية من مكونات قد تتفاعل سلبا مع الأدوية.

هل لـ"الخلطة السحرية" فائدة علاجية حقيقية؟

وأشار إلى أن ما يعرف بـ"الخلطة السحرية" ليست لها فائدة علاجية حقيقية في معظم الحالات، موضحا أن نزلات البرد غالبًا ما تكون عدوى فيروسية، ولا تستجيب للمضادات الحيوية التي تُستخدم فقط للعدوى البكتيرية.

ولفت إلى أن الشعور بالتحسن المؤقت الذي يشعر به بعض المرضى بعد تناول هذه الخلطة، يأتي من تأثير المسكن والكورتيزون حيث يعملان على تقليل الآلام والالتهابات والحساسية المصاحبة، لكنه لا يعالج السبب الجذري للمرض، بل قد يؤخر الشفاء الطبيعي للجسم، حيث يستمر الفيروس في الانتشار دون مواجهة مناعية كافية.

الخطورة مضاعفة على أصحاب الأمراض المزمنة

وأوضح أن استخدام "الخلطة السحرية" يُعتبر خطأ شائعا يعتمد على الاعتقاد الشعبي بفعاليتها السريعة، لكنها لا تقدم أي علاج فعال طويل الأمد، مشيرا إلى أن ‎الخطر الأكبر من هذه الخلطة يطال أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع الضغط، وأمراض القلب، والكلى، أو الربو، حيث قد تسبب أزمات حادة أو تفاقم الحالة إلى درجة الخطورة.

وتابع أن وزارة الصحة المصرية تواجه هذه الظاهرة بتنظيم حملات توعوية عن مخاطر الوصفات غير المرخصة، وتوصي باللجوء للاستشارة الطبية والعلاجات المثبتة علميا، كما أنها تتخذ إجراءات ضد من يروجون لعلاجات غير مثبتة.

من جانبه، قال نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ في تصريح لـ"دوت الخليج" إن ما يعرف بالخلطة السحرية أو الثلاثية يسبب خطورة على صحة المريض، لأنها تحتوي على مضادات حيوية والتي من شأنها القيام بإضعاف مقاومة الجسم على المدى الطويل.

وأضاف أن نقابة الصيادلة بالقاهرة ضد إعطاء المرضى مثل هذه المستحضرات وحذرت منها في أكثر من مناسبة، موضحا أن المريض من الممكن أن يشعر ببعض التحسن بعد تناول الخلطة الثلاثية، لأنها يمكن أن تعالج العرض ولكنها لا تعالج المرض المسبب لهذا العرض، بالإضافة إلى آثارها السلبية الكثيرة.

وتابع أن مسألة حقن المرضى في الصيدليات كان شائعا في فترة من الفترات إلا أنه تم تقليصه بشكل كبير بعد عدد من الوقائع التي أدى بعضها إلى الموت، مشيرا إلى أن صيدليات مصر توقفت تماما عن حقن المرضى بعد توصيات من وزارة الصحة باقتصار عمليات الحقن على المتخصصين فقط.