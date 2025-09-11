العالم اليوم - تقرير: ألمانيا ستدعم حل الدولتين "من دون الاعتراف"

انتم الان تتابعون خبر تقرير: ألمانيا ستدعم حل الدولتين "من دون الاعتراف" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 11:21 مساءً - أفادت "بلومبرغ نيوز"، الخميس نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الحكومة الألمانية قررت دعم المبادرة التي تقودها فرنسا والسعودية من أجل الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.

وأوضحت مصادر لـ"بلومبرغ"، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن القرار لم يُعلن بعد، أن ألمانيا تخطط لدعم قرار للأمم المتحدة يوم الجمعة لاعتماد إعلان نيويورك، بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية. ويدعم الإعلان قيام دولة فلسطينية، بالإضافة إلى حق العودة للاجئين.

وأوضح المصادر أن ألمانيا لا تخطط حاليا للاعتراف بدولة فلسطين عكس فرنسا وبريطانيا.

ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية بأنه "متهور".

وأثار الهجوم الإسرائيلي على اجتماع لقادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة إدانات واسعة في أوروبا، خاصة من طرف الحكومة الألمانية.

وأشارت مصادر "بلومبرغ" إلى أنه "على الرغم من دعم ألمانيا للقرار، إلا أن موقف برلين من حق العودة للاجئين لم يتغير"، مبرزة أنه "يجب التفاوض على هذا الحق".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، في يوليو الماضي، استعداد بلاده للاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد من 9 إلى 23 من سبتمبر الجاري.

ومنذ ذلك الوقت أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا.