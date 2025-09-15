العالم اليوم - تعويذات وحرباء حيّة.. مؤامرة لاغتيال رئيس تنتهي خلف القضبان

انتم الان تتابعون خبر تعويذات وحرباء حيّة.. مؤامرة لاغتيال رئيس تنتهي خلف القضبان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 سبتمبر 2025 11:20 مساءً - قضت محكمة في زامبيا الإثنين بسجن رجلين مدة عامين مع الأشغال الشاقة بتهمة محاولة استخدام السحر لقتل رئيس البلاد.

وأُلقي القبض على المواطن الموزمبيقي جاستن مابوليسي كاندوندي، والزعيم المحلي لإحدى القرى الزامبية ليونارد فيري في ديسمبر وبحوزتهما تعويذات، بينها حرباء حية.

وقالت الشرطة إنهما خططا لاستخدام التعويذات لإيذاء الرئيس هاكايندي هيشيليما، ووُجهت إليهما تهمة ادعاء معرفة السحر وحيازة تعويذات.

وأشار القاضي فاين مايامبو في العاصمة لوساكا إلى أن "الدافع وراء الجريمة كان قتل رئيس الدولة".

وأضاف أنه "لم يكن المدانان عدوّين لرئيس الدولة فحسب، بل لجميع الزامبيين. ولذلك أحكم عليهما بالسجن 24 شهرا مع الأشغال الشاقة من تاريخ اعتقالهما".

وأشارت النيابة العامة إلى أن الرجلين قاما بفعلتهما بدفع وتمويل من شقيق النائب المعارض إيمانويل "جاي جاي" باندا الذي يُحاكم بتهمة السرقة ومحاولة القتل والهروب من السجن.