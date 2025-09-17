العالم اليوم - Money20/20.. حلول الجيل القادم بأكبر منصة تقنية مالية

انتم الان تتابعون خبر Money20/20.. حلول الجيل القادم بأكبر منصة تقنية مالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:24 صباحاً - شهد اليوم الثاني من فعاليات معرض ومؤتمر "موني 20/20 الشرق الأوسط" Money20/20 MiddleEast الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بملهم، مشاركة واسعة من قادة التقنية المالية، والمؤسسات المصرفية، وشركات الخدمات المالية من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل المال والتمويل في المنطقة، ضمن أكبر وأهم تجمع للتقنية المالية في الشرق الأوسط.

وركّز جدول أعمال المعرض والمؤتمر على محاور تحولية شملت: الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، والتطورات التنظيمية، والابتكار الشامل، ورأس المال الاستراتيجي، وشارك في الجلسات عدد من المتحدثين الدوليين البارزين، من بينهم كارولين دي. فام، الرئيسة المكلفة للجنة تداول السلع الأميركية، وماريو نوبيلي، المدير العام لوكالة إيطاليا الرقمية، وكولين باين، رئيس الابتكار في هيئة الرقابة المالية البريطانية.

وتناولت الجلسات موضوعات متعددة أبرزها: التحول الرقمي، حوكمة البيانات، الأمن السيبراني، وتطور خدمات المدفوعات والخزينة، بمشاركة نخبة من المؤسسات المالية العالمية مثل: ويو بنك، وعبد اللطيف جميل للتمويل، وجي بي مورغان، وسيتي جروب، وماستر كارد، وستاندرد تشارتر، وسويفت.

وفي خطوة نوعية، أعلنت شركة فيزا عن إطلاق تقنية جديدة لقبول المدفوعات محلياً في المملكة، وتُعد الأولى من نوعها على مستوى الشركة حول العالم، وتتماشى مع البنية التحتية الوطنية والأطر التنظيمية، بهدف تسريع تمكين التجارة الرقمية للمنشآت التجارية في مختلف أنحاء المملكة، كما كشفت عن مزايا جديدة لمنتجاتها تُمكّن التجار من إدارة المدفوعات بمرونة وامتثال وكفاءة عالية، وهو ما يعكس التقدم السريع الذي تحققه المملكة كمركز عالمي للتقنية المالية، حيث تُسهم المدفوعات الرقمية والحلول المالية المبتكرة في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي.

من جهتها، أعلنت شركة SILQFi عن إطلاق منصة Omni، وهي منصة جديدة تهدف إلى دمج الخدمات المالية في العمليات اليومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عقب استحواذها على شركة OXO، إحدى الشركات البارزة في سوق نقاط البيع السعودي. وتجمع المنصة بين خدمات نقاط البيع، المشتريات، المدفوعات، والوصول الفوري إلى التمويل، ضمن واجهة موحدة، بما يُسهم في تبسيط العمليات التجارية وتحسين إدارة السيولة، إلى جانب تعزيز الوصول إلى أدوات التمويل المدمجة.

كما كشفت شركة Lending Hub عن إطلاق تطبيقها الجديد للهواتف الذكية، الذي يُحدث نقلة نوعية في طريقة حصول الأفراد على التمويل وفرص الاستثمار، من خلال ربط المتقدمين للتمويل بالمستثمرين بطريقة سريعة وآمنة وشفافة، بما يُمكّن الأفراد من تحقيق أهدافهم المالية، ويوفر فرصاً استثمارية متنوعة لتنمية الثروات.

وفي إطار التوسع الاستثماري، تم الإعلان عن إطلاق منصة Limitless Payments، كمركبة استثمارية عالمية من الجيل الجديد في مجال التقنية المالية، تهدف إلى تطوير إدارة المدفوعات، العملات الأجنبية، والعمليات المالية في الأسواق النامية والواعدة. ويقع مقر المنصة في الرياض، وستُؤسس كشركة مساهمة برأسمال أولي يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، وحجم تعاملات إجمالي يتجاوز 15 مليار دولار. وتجمع المبادرة بين ثلاث شركات رائدة في التقنية المالية Xpence، والشريك الاستراتيجي لـ Visa وأبرز منصات إدارة الإنفاق في الخليج، وGC Partners، وهي شركة خدمات مالية مرخصة في المملكة المتحدة والإمارات وهونغ كونغ، وNumito والتي تمثل منصة تداول متعددة البنوك للعملات الأجنبية.

وأكد جايش باتل، الرئيس التنفيذي لـــ "ويو بنك" على الدور المحوري للبنوك الرقمية في دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، مشيراً إلى أن البنك يعيد تعريف الخدمات المصرفية من خلال منصة رقمية متكاملة تجمع بين الخدمات المصرفية للأعمال، والتمويل الشخصي، وأدوات الاستثمار، الأمر الذي يمكن العملاء من إدارة وتنمية ثرواتهم بكفاءة.

وأطلق المؤلف الأسترالي بريت كينغ، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط، عن إطلاق كتابه الجديد بعنوان "Branch Tomorrow"، الذي شارك في تأليفه كل من جيم ماروس، إيفي بيلارينو، باولو سيروني، وريتشارد تورين. ويُعد الكتاب دراسة تحليلية قائمة على البيانات، تسلط الضوء على أحد أبرز التحولات البنيوية والثقافية في القطاع المالي الحديث، والمتمثل في تراجع دور الفروع المصرفية التقليدية وإعادة تعريفها. ويستعرض المؤلفون كيف أسهمت التقنيات الحديثة، وتغير سلوك العملاء، وابتكارات التقنية المالية في إعادة تشكيل تجربة الخدمات المصرفية، بما يعكس التحول المتسارع في المشهد المالي العالمي.

ويعد معرض ومؤتمر Money20/20 Middle East أكبر منصة للتقنية المالية في المنطقة، بمشاركة أكثر من 450 علامة تجارية عالمية وإقليمية، و1,050 مستثمراً من مختلف دول العالم، ويقام المؤتمر تحت شعار "حيث يلتقي المال بالأعمال"، ويتناول جدول أعماله موضوعات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي في التمويل، تطور التنظيمات، الابتكار الشامل، ورأس المال الاستراتيجي.

وتضم قائمة الشركاء المؤسسين كلاً من مصرف الراجحي وبنك الرياض وبنك اس تي سي والبنك الأهلي السعودي ومنصة تمارا وفيزا وبنك فيجن، وتدعم أكبر ملتقى للتقنية المالية على مستوى المنطقة، كما تحظى الفعالية بدعم شبكة واسعة من الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيين، ممن يساهمون في دفع عجلة الابتكار في القطاع المالي نحو الأمام، وتضم كلاً من عبداللطيف جميل للتمويل، وبرق، والبنك السعودي الفرنسي، ومنجم تطوير الأعمال، وعلم، وإجادة، وإنجاز، وفيزا، ونيوليب، ومجموعة تداول السعودية، و sccc by stc، وسمة، وتمام للتمويل الشخصي، و شركة الدفع الذكي المالية (تكمو)، وهو ما يعكس ارتباط الفعالية بأبرز الجهات الفاعلة في المنطقة وتنامي أهميتها على الساحة العالمية.

كما تضمّ الفعالية أجنحة مخصصة لإبرام الشراكات وصالات للتواصل بين المسؤولين التنفيذيين، فضلاً عن برامج لقاءات منسّقة تهدف إلى تعزيز العائد الاستثماري للجهات الرعاية والعارضة. وتم رفد الفعالية بمنصة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتيح تنسيق آلاف اللقاءات المجدولة مسبقاً بين الجهات الراعية والزوار والمستثمرين.