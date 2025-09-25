العالم اليوم - بسبب إساءة للخطيب.. الأهلي يتقدم ببلاغ ضد مدحت شلبي

انتم الان تتابعون خبر بسبب إساءة للخطيب.. الأهلي يتقدم ببلاغ ضد مدحت شلبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 سبتمبر 2025 02:33 مساءً - أعلن النادي الأهلي المصري، الخميس، أنه قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإعلامي مدحت شلبي، على خلفية تصريحات اعتبرها النادي "منافية للحقيقة" بحق محمود الخطيب، رئيس النادي.

وقالت إدارة الأهلي في بيان إنها كلّفت المستشار القانوني للنادي، محمد عثمان، باتخاذ "كافة الإجراءات القانونية اللازمة" ضد مدحت شلبي، وتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، إضافة إلى شكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف البيان أن الخطوة تأتي ردا على ما ورد في برنامج شلبي حيث تناول رئيس الأهلي محمود الخطيب بتصريحات وصفتها الإدارة بأنها "غير صحيحة ومسيئة".

وأكد الأهلي أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوقه ورموزه، مشددا على أن اللجوء للقضاء والجهات المختصة يأتي في إطار حرصه على مواجهة أي تجاوزات إعلامية قد تمس النادي أو قياداته.