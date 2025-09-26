العالم اليوم - مجلس تنظيم الإعلام يكشف تفاصيل شكوى الأهلي ضد مدحت شلبي

انتم الان تتابعون خبر مجلس تنظيم الإعلام يكشف تفاصيل شكوى الأهلي ضد مدحت شلبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 سبتمبر 2025 03:24 صباحاً - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء الخميس، بيانا تناول فيه تفاصيل الشكوى التي قدمها النادي الأهلي ضد الإعلامي مدحت شلبي.

وقال المجلس في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك": "تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد الأستاذ مدحت شلبي، مقدم برنامج (مساء الأنوار)".

وأضاف البيان أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي "أكد في شكواه، أنه فوجئ بقيام المشكو في حقه خلال حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 23 سبتمبر 2025، بارتكاب العديد من التجاوزات التي تخالف الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

ووفق البيان فقد استند الخطيب في شكواه على "نصوص المواد 4 و16 و19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

واختتم البيان قائلا: "أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لما تقضي به اللوائح المنظمة".

وأعلن النادي الأهلي، الخميس، أنه قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد شلبي، على خلفية تصريحات اعتبرها النادي "منافية للحقيقة" بحق الخطيب.

وقالت إدارة الأهلي في بيان إنها كلّفت المستشار القانوني للنادي، محمد عثمان، باتخاذ "كافة الإجراءات القانونية اللازمة" ضد شلبي، وتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، إضافة إلى شكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح البيان أن الخطوة تأتي ردا على ما ورد في برنامج شلبي حيث تناول رئيس الأهلي بتصريحات وصفتها الإدارة بأنها "غير صحيحة ومسيئة".

وشدد الأهلي على أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوقه ورموزه، مشيرا إلى أن اللجوء للقضاء والجهات المختصة يأتي في إطار حرصه على مواجهة أي تجاوزات إعلامية قد تمس النادي أو قياداته.