العالم اليوم - وكالة: 40 قتيلا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

انتم الان تتابعون خبر وكالة: 40 قتيلا في قطاع غزة منذ فجر اليوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 سبتمبر 2025 11:16 صباحاً - أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 40 شخصا في قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، مع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة وعمليات نسف المنازل.

وأوضحت المصادر الطبية أنه وصل إلى مستشفى الشفاء 9 قتلى، و14 قتيلا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و10 قتلى إلى مستشفى العودة، وقتيل واحد إلى مستشفى ناصر، و6 قتلى إلى مستشفى الأقصى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونوهت أن من بين القتلى، واحد من طالبي المساعدات في منطقة "نتساريم".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أشارت "وفا" نقلا عن مصادر طبية، بأن 9 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون، بقصف الطيران الإسرائيلي منزلا لعائلة الجمل في منطقة الكلبوش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

بينما أفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء في غزة، عن مقتل 4 وإصابة آخرين بقصف منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى، عن وصول 3 قتلى على الأقل وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأعلنت مصادر في القطاع عن انتشال 5 جثامين عقب قصف منزل يعود لعائلة الشرفا في شارع الحجر شرق مدينة غزة، فيما تبقى 13 شخصا تحت الأنقاض.