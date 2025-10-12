نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقهى في قطاع غزة يثير غضب الإسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الاستعدادات لافتتاح مقهى ومطعم جديد "نوفا" (Nova) على شاطئ البحر في بلدة القرارة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط غضب إسرائيلي بسبب اسمه.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يقع المطعم والمقهى على بعد نحو 200 متر من مقر منظمة "أطباء بلا حدود" ويوفر منظرا خلابا وأجواء هادئة، مشيرة إلى أن الاسم الذي تم اختياره هو "نوفا" (Nova)، وهو الاسم ذاته لمهرجان الموسيقى في رعيم الذي تعرض للهجوم في أحداث 7 أكتوبر.

ووفقا للصحيفة، فإن توقيت افتتاح المكان، فور سريان وقف إطلاق النار، يُنظر إليه على أنه استفزاز صارخ في نظر الكثيرين في إسرائيل، حيث قال أحد أفراد عائلات القتلى: "هذا جرح لا يزال مفتوحا لدى آلاف العائلات، وهم يختارون اسما يجسد صدمة وطنية".

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن مالك المكان أوضح في تصريحات لها، أن "لا علاقة للأمر بأحداث 7 أو 8 أكتوبر"، مضيفا: "اخترنا الاسم ببساطة لأنه يبدو جيدا ويتناسب مع الأجواء الفريدة للمكان". ووفقا له، فقد استثمروا الكثير في بناء وتصميم المقهى الجديد.

وعلى الرغم من الغضب في إسرائيل، من المتوقع أن يُفتتح المقهى قريبا، ويستعد المالك لاستقبال الزوار. أما في غزة، فيرى السكان في المكان الجديد رمزا للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد أكثر من عامين من الحرب.

جدير بالذكر أن كلمة NOVA هي كلمة لاتينية لها معنيان رئيسيان، فهي تعني حرفيًا "جديد" (New)، كما تُستخدم كاختصار لعبارة "نجمة جديدة".