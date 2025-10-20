العالم اليوم - دراسة: فقدان الأسنان يرفع خطر الوفاة

انتم الان تتابعون خبر دراسة: فقدان الأسنان يرفع خطر الوفاة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 أكتوبر 2025 11:05 مساءً - كشفت دراسة حديثة أن سرعة فقدان الأسنان في مرحلة الشيخوخة مرتبطة بارتفاع خطر الوفاة.

وقام باحثون من جامعة "سيتشوان" في الصين بدراسة أكثر من 8000 حالة لدى كبار السن، وتتبعوا معدل فقدانهم للأسنان وعلاقته بالوفيات، واستمرت الدراسة لثلاث سنوات ونصف.

وكتب الباحثون في ورقة بحثية نشرت في مجلة "بي إم سي جرياتريكس" البريطانية:"ارتفع خطر الوفيات بسبب تسارع فقدان الأسنان بين كبار السن بغض النظر عن عدد الأسنان في البداية".

وظلت هذه العلاقة قائمة حتى بعد ضبط عوامل أخرى قد تؤثر على الصحة والمرض مثل الجنس، والعمر، ومستوى التعليم، والعادات، ومستويات النشاط الرياضي.

ولكن الباحثون أوضحوا أن فقدان الأسنان بسرعة لا يؤدي مباشرة إلى الوفاة، بل إنه مؤشر على مشكلات صحية يمكن أن تقلص العمر.

وسبق لدراسات أن ربطت فقدان الأسنان بالوفيات، إذ إن قلة الأسنان ارتبط باحتمال الوفاة المبكرة، وأمراض القلب، والزهايمر، وفقا لما ذكره موقع "ساينس ألرت".

ولم يستطع الباحثون كشف سر الترابط بين فقدان الأسنان والوفيات، إلا أنهم أكدوا أن الالتهابات، والنظام الغذائي والسمنة، والضغوط النفسية قد تكون عوامل مشتركة تؤثر على صحة الأسنان، والأمراض الأخرى.

ونصح الباحثون بالحرص على الحفاظ على صحة الفم، وزيارة الطبيب بشكل منتظم، وتنظيف الأسنان مرتين يوميا إلى جانب التوقف عن التدخين.