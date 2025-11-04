العالم اليوم - للحد من الاحتباس الحراري.. ماسك يخطط لـ"حجب الشمس"

انتم الان تتابعون خبر للحد من الاحتباس الحراري.. ماسك يخطط لـ"حجب الشمس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 08:50 مساءً - اقترح الملياردير الأميركي ومالك شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك "حجب الشمس" بالأقمار الاصطناعية للحد من الاحتباس الحراري، وذلك من خلال إرسال "كوكبة كبيرة من الأقمار الاصطناعية" التي تعمل بالطاقة الشمسية إلى مدار الأرض.

وأوضح ماسك، في منشور على منصته "إكس" أن هذه الأقمار، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستعمل على إجراء تعديلات صغيرة على كمية أشعة الشمس التي تصل الأرض، وذلك للحد من الاحتباس الحراري.

ولقيت تغريدة ماسك انتشارا واسعا على المنصة، واختلفت آراء المستخدمين بين مؤيد للفكرة، ومعارض لها، ومتعجب من إمكانية تطبيقها.

ولكن علماء حذروا من أن تطبيق فكرة ماسك قد يلحق أضرار جسيمة بالنظام المناخي، وبحياة مليارات البشر على سطح الأرض.

ووصفت ليلي فوهور، مديرة برنامج الاقتصاد الوقود الأحفوري في مركز القانون الدولي البيئي في برلين، الفكرة بأنها "تخمينية".

وأضافت لصحيفة "ديلي ميل"، أن "الهندسة الجيولوجية الشمسية غير قابلة للتنبؤ، وقد تزعزع هذه الفكرة نظامنا المناخي الهش".

وأكملت:"أي تطبيق مستقبلي للهندسة الجيولوجية سيهدد الحياة وحقوق مليارات البشر".

وأبرزت:"إذا نفذت الفكرة يوما ما فلن يكون من الممكن إيقافها، أو تعليقها دون المخاطرة بارتفاع مفاجئ في الحرارة أو تضاعف الاحتباس الحراري".

وعندما سئل ماسك عن كيفية ضمانه أن تلك الأقمار الاصطناعية ستتبع تعديلات دقيقة وعادلة للطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، مع مراعاة التغيرات الموسمية. أجاب:"سنحتاج فقط إلى تعديلات صغيرة لمنع الاحتباس الحراري، أو التبريد العالمي على حد سواء".

واعترف الملياردير الأميركي بأن حجب كمية كبيرة من أشعة الشمس قد تؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة وتحويل الأرض إلى "كرة جليدية".

ولم يشرح ماسك الدور الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في هذه المهمة، لكنه من المرجح أن يتحكم في تعديلات الأشعة التي سيسمح له بالوصول إلى الأرض، وفقا للصحيفة.

وعلى الرغم من أن هذه الفكرة تبدو غير عملية، فإن ماسك أرسل بالفعل أكثر من 8000 قمر اصطناعي إلى مدار الأرض كجزء من كوكبة ستارلينك لتوفير الإنترنت عالي السرعة لدول العالم.

وذكرت "ديلي ميل"، أن ماسك يستطيع تغطية تكلفة هذا المشروع بسهولة، وهو حاليا أغنى رجل في العالم بثروة تقارب نصف التريليون دولار.

ومن جهتها، حذرت البروفيسورة سامي بوزارد، عالمة الجليد والمناخ في جامعة نورثامبريا، من أفكار ماسك.

وقالت:"ينبغي ألا يكون قرار تحديد المناخ في يد شخص واحد أو دولة واحدة".

وأوضحت أن تقليل انبعاثات غاز الكربون هي الطريقة المثلى والفعالة لتقليل الاحتباس الحراري