سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم.. استقرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 12:29 مساءً - حافظ الدرهم الإماراتي على استقراره أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم السبت تزامنًا مع الإجازة الرسمية للبنوك، وأتت الأسعار على النحو التالي:

سجل في البنك المركزي المصري سعرًا قدره 12.85 جنيهًا للشراء و12.89 جنيهًا للبيع.

استقر السعر في أكبر بنكين حكوميين (الأهلي المصري وبنك مصر) عند نفس المستويات وهي 12.85 جنيهًا للشراء و12.89 جنيهًا للبيع.

سجل البنك التجاري الدولي (CIB) أعلى سعر للبيع عند 12.91 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء فيه 12.87 جنيهًا.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدرهم 12.86 جنيهًا للشراء و12.89 جنيهًا للبيع.

أما في بنك الإسكندرية فقد جاء السعر عند 12.83 جنيهًا للشراء و12.87 جنيهًا للبيع.

سجل المصرف المتحد السعر الأقل للشراء عند 12.59 جنيهًا مع سعر بيع بلغ 12.88 جنيهًا.



