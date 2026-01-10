أخبار عالمية

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم.. استقرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 12:29 مساءً - حافظ الدرهم الإماراتي على استقراره أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم السبت تزامنًا مع الإجازة الرسمية للبنوك، وأتت الأسعار على النحو التالي:

  • سجل في البنك المركزي المصري سعرًا قدره 12.85 جنيهًا للشراء و12.89 جنيهًا للبيع.
  • استقر السعر في أكبر بنكين حكوميين ( المصري وبنك مصر) عند نفس المستويات وهي 12.85 جنيهًا للشراء و12.89 جنيهًا للبيع.
  • سجل البنك التجاري الدولي (CIB) أعلى سعر للبيع عند 12.91 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء فيه 12.87 جنيهًا.
  • في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدرهم 12.86 جنيهًا للشراء و12.89 جنيهًا للبيع.
  • أما في بنك الإسكندرية فقد جاء السعر عند 12.83 جنيهًا للشراء و12.87 جنيهًا للبيع.
  • سجل المصرف المتحد السعر الأقل للشراء عند 12.59 جنيهًا مع سعر بيع بلغ 12.88 جنيهًا.


