روسيا تُسقط 59 مسيّرة أوكرانية

روسيا تُسقط 59 مسيّرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت خلال الليلة الماضية، 59 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم بأنه تم إسقاط 11 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و10 طائرات فوق أراضي إقليم كراسنودار، و8 طائرات فوق مقاطعة بريانسك، إلى جانب 6 طائرات فوق مقاطعة ليبيتسك و4 طائرات مسيّرة فوق كل من مقاطعة كالوغا، وبحر آزوف، وجمهورية أديغيا، وشبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة أنه تم إسقاط 3 طائرات مسيّرة فوق منطقة موسكو، بما في ذلك واحدة كانت متجهة نحو العاصمة، كما أسقطت الدفاعات الجوية طائرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة واحدة فوق مقاطعة فورونيج، وأخرى فوق مقاطعة سمولينسك، بالإضافة إلى طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة تولا.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الإعلانات حول إسقاط طائرات مسيّرة تابعة للطرف الآخر، دون وجود تأكيد من مصدر مستقل لهذه التقارير، في ظل استمرار الحرب بين البلدين منذ فبراير 2022.