استشهاد أسير من غزة في سجون الاحتلال

استشهاد أسير من غزة في سجون الاحتلالأكد بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني استشهاد الأسير حمزة عبد الله عدوان (67 عاما) من قطاع غزة والذي استُشهد بتاريخ 9 سبتمبر 2025 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكان عدوان قد اعتُقل من غزة في 12 نوفمبر 2024، وكان متزوجا وأبا لتسعة أبناء، استشهد اثنان منهم قبل اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

يُذكر أن نادي الأسير الفلسطيني أكد أن عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 بلغ 323 أسيرا، بينهم أكثر من 100 شهيد منذ بدء الإبادة في غزة في أكتوبر 2023.

وأوضح النادي، في بيان سابق، أن هذا الرقم يشمل الحالات التي تمكنت المؤسسات الحقوقية والطبية والقانونية الفلسطينية من توثيق مقتلها على مدار العقود الماضية، في ظل ما وصفها بـ"سياسة الإخفاء والتعتيم" التي تنتهجها إسرائيل.

وذكر نادي الأسير أن مرحلة ما بعد اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة شكّلت "التحول الأخطر والأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، سواء على مستوى عدد الشهداء أو طبيعة الجرائم المرتكبة داخل منظومة السجون ومراكز الاحتجاز".

وأوضح أنه تم الإعلان حتى الآن عن هويات 86 من الأسرى الشهداء بعد 8 أكتوبر، وأن بينهم 50 أسيرا من قطاع غزة، وعد النادي ذلك مؤشرا واضحا على تصاعد سياسات القتل الممنهج، لا سيما بحق معتقلي غزة الذين يتعرضون لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية.

وأكد أن الأعداد المعلنة لا تمثل الحصيلة النهائية، إذ ما زالت عمليات التوثيق مستمرة، في وقت تتواصل فيه "منظومة متكاملة من السياسات العقابية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع المتعمد، والإهمال والجرائم الطبية، إضافة إلى القمع المنظم والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية" وفق البيان.

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل احتجاز جثامين 94 من الأسرى الشهداء داخل سجونها، منهم 83 أسيرا قضوا بعد بدء حرب الإبادة بغزة، مما يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

واعتبر أن تجاوز عدد الشهداء الأسرى حاجز الـ100 خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا يمثّل سابقة تاريخية خطيرة، و"يعكس مستوى غير مسبوق من العنف والتوحش، ويحوّل السجون الإسرائيلية إلى إحدى ساحات الإبادة المستمرة".

ودعا نادي الأسير المجتمع الدولي وهيئاته الحقوقية والقضائية إلى "تحمّل مسؤولياته للتحرك فورا من أجل حماية الأسرى، ومحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب".

يذكر أن إسرائيل تحتجز أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

ووثقت مؤسسات حقوقية فلسطينية، بينها نادي الأسير ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى، نحو 7 آلاف حالة اعتقال خلال العام الماضي، من بينهم 600 طفل و200 سيدة، في حين بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 8 أكتوبر 2023 نحو 21 ألفا، بينهم 1655 طفلا و650 سيدة، دون احتساب معتقلي غزة والداخل المحتل.