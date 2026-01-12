غزة.. وصول 12 أسيراً محرراً
وصل 12 أسيراً محرراً بينهم سيدة واحدة اليوم، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعد نقلهم بواسطة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر معبر كرم أبو سالم
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الأسرى المحررين وصلوا لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.
وذكرت أن الأسرى المفرج عنهم هم: ساهر بشير السالم الناعوق، غيث عليان محمد أبو عون، حاتم نظير أحمد ثابت، عبد الحميد عبد الحافظ عبد السلام الفرا، محمد جعفر فلاح السندوي، حسن جمال حسن نعمان، عمر عبد الحميد محمود كيشكو، أحمد عمر محمد أبو رزق، إبراهيم إياد إبراهيم صبح، حسن أيمن علي الهبيل، زياد ممدوح إسليم، وريم محمد سليمان أبو جزر.
وأكدت مصادر طبية أن الطواقم الصحية في المستشفى باشرت بتقديم الرعاية الطبية والنفسية للأسرى فور وصولهم، مشيرة إلى أن بعضهم يعاني من آثار جسدية ونفسية نتيجة ظروف الاعتقال الطويلة.
وتأتي هذه الدفعة من الأسرى في سياق إفراجات متقطعة تشهدها صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، والتي بدأت المرحلة الأولى منها في العاشر من أكتوبر الماضي.
