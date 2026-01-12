اضبط الآن تردد قناة 12 عربية واستمتع بأقوى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 11:19 صباحاً - يبحث المشاهدين عن التردد الجديد، لقناة 12 عربية الجديد على نايل سات خاصة في ظل الشعبية المتزايدة التي تحظى بها القناة بين عشاق الدراما العربية والتركية.

وتعد قناة 12 عربية من القنوات المتنوعة التي نجحت في جذب الجمهور العربي، بفضل تقديمها باقة من المسلسلات التركية المدبلجة، إلى جانب عرض أعمال درامية سورية حققت نجاحًا واسعًا ونسب مشاهدة مرتفعة في مختلف الدول العربية.

ولا تقتصر القناة على المحتوى الدرامي فقط، إذ تخصص فترات يومية لبرامج الأطفال، تتضمن أفلام كرتون وبرامج هادفة تُسهم في ترسيخ القيم والمبادئ، كما تقدم أيضًا عددًا من البرامج الدينية والثقافية، ما يجعلها قناة شاملة تلبي مختلف الأذواق.

ومع توقف التردد القديم، أعلنت القناة عن ترددها الجديد على نايل سات، لضمان استمرار البث بجودة مناسبة دون انقطاع.

أحدث تردد لقناة 12 عربية على نايل سات

يمكنكم مشاهدة القناة عبر القمر الصناعي للنايل سات من خلال التردد 12904، ثم ضبط الاستقطاب عمودي (V) وادخل معدل الترميز: 27500.

ويمكن للمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد لمتابعة محتوى قناة 12 عربية والاستمتاع بأحدث المسلسلات والبرامج المتنوعة.