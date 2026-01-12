نجم الجزائر يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد الخسارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 11:19 صباحاً - أعلن احد لاعبي منتخب الجزائر لكرة القدم اعتزالي اللعب مع منتخب بلاده، في تصريحات صادمة.

وتلقي محاربو الصحراء الخسارة أمام نيجيريا بهدفين دون رد، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد أداء اكثر من رائع في دور المجموعات وثمن النهائي، مما كان خروجه صادم، بعد ان كان مرشح للفوز بالبطولة.

رياض محرز يصدم الجميع بقراره

قال رياض محرز، قائد منتخب الجزائر

"بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية في المغرب ستكون آخر ظهور لي في المسابقة القارية".

وأوضح محرز عقب الخسارة أمام نيجيريا بهدفين دون رد:

"هذه آخر مشاركة لي في كأس الأمم الأفريقية، هذا أمر مؤكد، لكن لا يزال لدي ما أقدمه مع المنتخب"

وأضاف قائد الجزائر:

"سيطرنا على المباراة وخلقنا فرصًا عديدة، لكننا لم ننجح في التسجيل، وهذا جزء من كرة القدم، أحيانًا تلعب جيدًا وتخسر".

وأشاد محرز بأداء المنتخب النيجيري، قائلًا:

"واجهنا منتخبًا قويًا جدًا، نيجيريا تملك جيلًا مميزًا وتستحق التأهل والذهاب بعيدًا في البطولة".

وتابع نجم الجزائر حديثه عن أسباب الخسارة:

"التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق، الفاعلية الهجومية والخيارات التكتيكية، إلى جانب إصابة إسماعيل بن ناصر التي أثرت على توازن الفريق".

واختتم محرز تصريحاته بقوله: