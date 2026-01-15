بقيادة حسين الشحات.. تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 06:29 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة مساء اليوم الخميس أمام فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر في لقاء يحتضنه ملعب استاد السلام.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز السادس بجدول ترتيب مجموعته بعد مرور خمس جولات بعدما جمع 6 نقاط فقط، ما يجعل الفوز خيارًا لا بديل عنه من أجل إنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور التالي، وكان المارد الأحمر قد استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية عقب فوزه الكبير على فاركو بنتيجة 4-1، وهو الانتصار الذي أعاد الثقة للفريق قبل موقعة الليلة.

وبحسب ما أظهرته التدريبات الأخيرة من المنتظر أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيلة تضم حمزة علاء في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع يشارك كل من إبراهيم الأسيوطي، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، ومحمد شكري، بينما يتكون خط الوسط من إبراهيما كاظما، حسين الشحات، محمد عبدالله، محمد رأفت، وأحمد عبدالقادر.

أما في الخط الأمامي فيقود الهجوم اللاعب نييتس جراديشار في ظل سعي الأهلي لحسم المباراة مبكرًا وتجنب أي حسابات معقدة.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة عددًا من العناصر الشابة إلى جانب بعض أصحاب الخبرات، في خطوة تعكس رغبة الجهاز الفني في تحقيق التوازن بين الطموح والحذر خلال هذه المباراة.