العد التنازلي يبدأ.. مفاجآت غير متوقعة في الحلقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 08:19 مساءً - يشهد مسلسل ميد تيرم حالة من الترقب الواسع بين الجمهور مع اقتراب عرض حلقته الأخيرة بعد أن نجح العمل في فرض نفسه بقوة على الساحة الدرامية خلال فترة عرضه محققًا نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع تصاعد الأحداث وتشكيك الخطوط الدرامية بات المشاهدون في انتظار معرفة مصير الشخصيات والنهاية التي أعدها صناع العمل.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ميد تيرم يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شاشة قناة ON على أن تتوافر الحلقة أيضًا في نفس التوقيت عبر منصة Watch It الرقمية، مما يمنح الجمهور فرصة المشاهدة في أي وقت وبالجودة التي تناسبهم.

وخلال الحلقات السابقة استطاع المسلسل أن يلفت الأنظار بأسلوبه المختلف، حيث ناقش قضايا الشباب والجامعة والعلاقات الإنسانية بلغة بسيطة وقريبة من الواقع مع حبكة درامية اعتمدت على التشويق والتصاعد التدريجي للأحداث، وهو ما جعل المتابعين يرتبطون بالشخصيات ويتفاعلون مع تفاصيلها.

ويضم العمل مجموعة من الوجوه الشابة التي قدمت أداءً مميز على رأسهم ياسمينا العبد، وجلا هشام، ويوسف رأفت، إلى جانب زياد ظاظا، وأمنية باهي، ودنيا وائل، حيث نجح كل منهم في تقديم شخصية لها حضور وتأثير واضح داخل القصة، كما أن المسلسل من تأليف محمد صادق الذي حرص على تقديم تجربة درامية تجمع بين البساطة والعمق.

ومع اقتراب النهاية تتزايد التوقعات حول المفاجآت التي تحملها الحلقة الأخيرة خاصة بعد التلميحات التي ظهرت في الإعلانات التشويقية، مما يفتح الباب أمام نهاية قد تكون صادمة أو مختلفة عن المتوقع وهو ما يزيد من فضول الجمهور وانتظاره للحظة الحسم.