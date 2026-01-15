رصاص في الشارع ورسائل من خلف الحظر.. فيديو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 08:19 مساءً - أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق محدود مشاهد صادمة من أحد شوارع إيران، حيث وثق لحظة قيام قوات الأمن بإطلاق النار بالذخيرة الحية تجاه مدنيين عزل، وبدا الذعر واضح في المكان، مع محاولات المتظاهرين الهروب والاحتماء وسط حالة من الفوضى والخوف.

وتكتسب اللقطات أهمية خاصة نظرًا لتوقيت نشرها، إذ جاءت في ظل انقطاع شبه كامل لخدمات الإنترنت داخل البلاد، ورغم ذلك، نجحت المادة المصورة في الخروج إلى العلن، ما يعكس استمرار تسريب مقاطع من الداخل، على الرغم من المخاطر الأمنية الكبيرة التي تحيط بكل من يحاول توثيق أو نشر ما يجري على الأرض.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الواقعة ليست معزولة، بل جاءت ضمن سلسلة من المواجهات التي شهدتها عدة مدن خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة.

وتشير المعلومات إلى اتهامات متكررة لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين، في محاولة لتفريقهم وفرض السيطرة على الشوارع.