وجهته تقترب من المجر.. جراديشار على أعتاب الرحيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 08:19 مساءً - دخل نادي أويبست بودابست المجري في مفاوضات متقدمة مع السلوفيني "نيتش جراديشار" مهاجم النادي الأهلي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية مجرية إلى أن اللاعب أبدى رغبة واضحة في مغادرة الأهلي والعودة للعب في المجر، وهو ما نقله بالفعل إلى عدد من زملائه داخل الفريق.

وذكرت صحيفة مجرية أن أويبست بودابست يعد من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات المهاجم السلوفيني، مع وجود اتجاه لإتمام الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم كحل أولي.

وأوضحت أن المدير الفني للأهلي الدنماركي "ييس توروب" لا يتحمس لاستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، خاصة بعد الاستقرار على التعاقد مع مهاجم أفريقي ليكون البديل في الخط الأمامي.

وفي المقابل، لا يمانع النادي الأهلي في رحيل "جراديشار" حال وصول عرض جاد يرضي إدارة النادي، خصوصًا في ظل سعيه لإعادة ترتيب قائمة اللاعبين الأجانب وفتح مكان للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال الميركاتو الحالي.

وبحسب المعطيات المتداولة، أصبح من المرجح أن يغادر مهاجم المنتخب السلوفيني القاهرة خلال الفترة المقبلة، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته بالعودة إلى الملاعب المجرية.