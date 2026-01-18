تراجع جديد.. أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 04:22 صباحاً - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجع محدود خلال تعاملات مساء السبت، حيث انخفض السعر بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد، ليسجل عيار 21، وهو الأكثر تداول بين المواطنين، نحو 6155 جنيه، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة.

ورغم هذا التراجع الطفيف، لا يزال الذهب يحافظ على مكانته كخيار مفضل للادخار لدى شريحة واسعة من المصريين، خاصة في ظل استمرار تقلبات سعر الصرف، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط، ما يعزز من توجه الأفراد نحو المعدن الأصفر كوسيلة آمنة لحفظ القيمة.

وبحسب آخر تحديث للأسعار في الأسواق المحلية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7034 جنيه، بينما سجل عيار 22 حوالي 6448 جنيه.

أما عيار 18 فقد وصل إلى 5275 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 4103 جنيه، في المقابل بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 49240 جنيه، فيما سجلت الأونصة في السوق العالمية نحو 4597 دولار.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، يرى أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، أن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الجرام قد يشهد زيادة تتراوح بين 300 و400 جنيه مع نهاية الربع الأول من عام 2026، على أن تصل الزيادة إلى قرابة ألف جنيه بنهاية العام نفسه.