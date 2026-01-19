موعد عودة بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025/2026 بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 02:19 مساءً - تعود منافسات دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026 إلى الواجهة من جديد، بعد فترة توقف قصيرة، حيث تنطلق مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الجمعة 23 يناير 2026، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهات قوية وحاسمة في صراع التأهل.

موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا

وتشهد الجولة الثالثة إقامة جميع المباريات في توقيت موحد، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في خطوة تهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة.

يستضيف باور ديناموز الزامبي نظيره ريفرز يونايتد النيجيري في مواجهة متوازنة، يسعى خلالها كل فريق لتعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقات العبور للدور المقبل.

وفي مواجهة عربية مرتقبة، يلتقي نهضة بركان المغربي مع بيراميدز المصري، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لتقارب المستوى والطموحات المشتركة للفريقين.

كما يحل الجيش الملكي المغربي ضيفًا على شبيبة القبائل الجزائري، في قمة مغاربية منتظرة دائمًا ما تتسم بالقوة والندية داخل المستطيل الأخضر.

وعلى ملعبه، يخوض النادي الأهلي اختبارًا صعبًا أمام يانج أفريكانز التنزاني، في لقاء يتطلع خلاله المارد الأحمر لمواصلة نتائجه الإيجابية وحسم صدارة مجموعته مبكرًا.

وفي مباريات أخرى، يواجه سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي فريق مولودية الجزائر، بينما يصطدم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنظيره الهلال السوداني في واحدة من أبرز مواجهات الجولة.

كما يستقبل استاد مالي فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، في لقاء لا يقل أهمية عن باقي مباريات الجولة، فيما يختتم الترجي التونسي مواجهات اليوم بلقاء قوي أمام سيمبا التنزاني.

وتُعد الجولة الثالثة محطة مفصلية في مشوار دور المجموعات، حيث قد تسهم نتائجها في رسم ملامح الفرق الأقرب لحجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأغلى.