استقرار في البنوك.. سعر الريال القطري مقابل الجنيه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:22 مساءً - شهد سعر صرف الريال القطري، اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، حالة من الاستقرار للبيع والشراء مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك.

سجل سعر الريال القطرى اليوم في البنك المركزي، للشراء عند 12.99جنيه للشراء، وللبيع عند 13.03جنيه.

وفي بنك الأهلي، سجل سعر الريال القطري للشراء عند 12.02جنيه، وعند 13.02جنيه للبيع.

وطرح سعر الريال القطري في بنك مصر للشراء عند 12.26 جنيه، وللبيع عند 13.02جنيه.

وبلغ سعر الريال القطري في بنك الإسكندرية عند 12.12جنيه للشراء، و13.02جنيه للبيع.