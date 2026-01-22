بـ 100 ألف دولار.. تعرف على صفقة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 05:27 مساءً - يواصل مسئولو النادي الأهلي جهودهم اليوم الخميس لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب الأردني الشاب عودة الفاخوري قادمًا من نادي الحسين إربد.

تسعى إدارة المارد الأحمر إلى تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من خلال ضم هذه الموهبة الواعدة التي أظهرت مستويات مميزة محليًا ودوليًا.

يتمثل الاتفاق في سداد الشرط الجزائي المدرج في عقد اللاعب، والذي يبلغ مائة ألف دولار، مما يفتح الباب أمام انتقاله دون تعقيدات إضافية، ويُتوقع قيد اللاعب ضمن فئة اللاعبين تحت السن، وهو ما يتيح للأهلي الاستفادة من قواعد قيد الأجانب في الميركاتو الشتوي.

برز عودة الفاخوري بشكل لافت مع منتخب الأردن في كأس العرب التي أقيمت في قطر مؤخرًا، حيث ساهم في وصول النشامى إلى النهائي قبل الخسارة أمام المغرب.

فضّل اللاعب الشاب الانتقال إلى النادي الأهلي رغم وجود عروض أخرى من أندية مختلفة، مما سرّع من وتيرة المفاوضات بين الطرفين.