صفقة جديدة.. الأهلي يتعاقد رسميًا مع يوسف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 05:27 مساءً - أعلن النادي الأهلي من خلال بيان رسمي، عن ضم اللاعب المغربي يوسف بلعمري رسميًا من نادي الرجاء المغربي، ليكون تلك الصفقة هي الرابعة للقلعة الحمراء والتي تأتي ضمن فترة الانتقالات الشتوية الحالية لهذا الموسم 2026.

النادي الأهلي يضم اللاعب يوسف بلعمري

حيث أشار الأهلي مساء يوم أمس الأربعاء، عن التعاقد بشكل رسمي مع 3 صفقات جديد ضمن الميركاتو الشتوي، وهم كل من اللاعب مروان عثمان بفريق لاعب سيراميكا كليوباترا، كذلك اللاعب أحمد عيد وهو لاعب المصري، وأيضًا اللاعب عمرو الجزار.

كما أنه وفقًا للبيان الصادر على الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري، فأنه قد تم التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب يوسف بلعمري القادم من نادي الرجاء المغربي، ويكون ذلك لمدة 3 مواسم ونصف، والتي تبدأ من شهر يناير الحالي، حيث وقع بلعمري ‏على العقود رسميًا وقام بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.